タレントのROLAND（ローランド）と起業家溝口勇児氏がダブルMCで出演するYouTubeのキャバクラ嬢オーディション番組「LAST CALL」（日曜午後9時）の最新回が8日までに更新され、出演するスターキャバ嬢たちが会計での億単位売り上げの極意や高額移籍金について明かした。出演する大坂・北新地のトップキャバ嬢、HIMEKAは3日で5億円の売り上げ、“六本木の女帝”とも呼ばれる桜伊みやこは1回のシャンパンタワーで2・8億円を記録した