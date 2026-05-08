ブラジル１部サントスのＦＷネイマール（３４）は、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に出場するブラジル代表メンバーに滑り込むのか。同国内で意見が割れている。近年はケガがちで実力を発揮し切れていないネイマール。３月の国際Ａマッチ期間の代表復帰はかなわず、カルロ・アンチェロッティ監督は「なぜリストに載っていないのか。それは１００％ではないからだ。１００％であれば次のＷ杯に出場できるだろう」と落選理由を説明