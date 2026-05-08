阪神の高橋遙人投手（３０）が３戦連続完封で無キズの４勝、防御率０・２１と驚異的な成績で快投を続け、米メディアからも「その実力に疑問の余地はない。このシンカー投手はリーグ屈指の支配的な投手であることを十分に証明している。沢村賞やＭＶＰの有力候補として急速に名を連ねている」（ワールドベースボール・ネットワーク）などと注目されている。ドジャースの大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希、カブス・今永昇太、アル