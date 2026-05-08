７日（日本時間８日）、右腹斜筋を痛めていたドジャース、ムーキー・ベッツ内野手（３３）が傘下３Ａオクラホマシティで８日（同９日）から実戦復帰することが発表された。最短で１１日（同１２日）にもメジャーに復帰するという。これを受けて韓国メディア「ＳＰＯＴＶニュース」は「キム・ヘソンのメジャー残留を脅かすニュース…ムーキー・ベッツがカムバック、３Ａ出撃→ドジャースメディアが挙げたマイナー落ち候補は？」