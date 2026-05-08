収益化が停止となった人気ＹｏｕＴｕｂｅｒの無敵のレオ氏は８日、自身のＸを更新し、りらくる創業者で、Ｔ’ｓインベストメント会長の竹之内教博氏に援助の断りを入れた。チャンネル登録者数４５万人を抱える旅系ＹｏｕＴｕｂｅｒの無敵のレオ氏は６日に収益化が停止したことを報告。当面、投稿を停止することを発表したことに竹之内氏は「収益停止している３ヶ月の費用援助しますよー。１５０万くらいで大丈夫かな？面白い有