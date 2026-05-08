本拠地レッズ戦米大リーグ・カブスの今永昇太投手が7日（日本時間8日）、本拠地レッズ戦に先発登板し、6回6安打1失点、10奪三振と力投。チームの8-3の勝利に貢献し、今季4勝目を挙げた。試合中には相手捕手がありえない“凡ミス”で失点を許す場面も。現地実況席も嘆いていた。4回のレッズの守備。押し出し四球で1点を失い、なおも無死満塁で、三塁線への打球を三塁手ヘイズが捕球。三塁ベースを踏むと、すぐさま本塁にいる捕