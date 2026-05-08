ビリー・アイリッシュが、自身のコンサート映画『ビリー・アイリッシュ ‐ HIT ME HARD AND SOFT ： THE TOUR （LIVE IN 3D）』のプレミアで、噂の恋人ナット・ウルフとレドカーペットデビューを果たした。【写真】寄り添いポーズを取るビリー・アイリッシュ＆ナット・ウルフJustJaredによると、現地時間5月6日、ロサンゼルスのビレッジ・シアターで開催されたプレミアイベントに、白いシャツにグリーンのポロシャツを重ね、黒