女優の長谷川京子（４７）が、８日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「ＧＷ明けの打ち合わせ。みっちりと打ち合わせした後。さあこれから夜ご飯とお弁当の買い物に行きます」とつづり、ヘアターバンをつけて髪形をオールバックにし、ツヤ感のある肌が印象的な写真をアップ。全身ショットやスイーツを楽しむ姿も載せている。この投稿にフォロワーからは「自然体な京子さんステキ」「綺麗すぎる」「