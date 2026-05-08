広島のフレディ・ターノック投手が９日から３軍に合流することが８日、決まった。来日１年目の右腕はここまで６試合に先発し、０勝２敗、防御率３・２７。直近の２日・中日戦（マツダ）は５回４安打無失点で、翌３日に上半身のコンディション不良で出場選手登録を抹消されていた。以降も１軍同行が続いていたが、７日に広島市内の病院を受診し、右の背中の筋肉に炎症が見られた。９日から広島・廿日市市内の大野練習場でリハ