中日は８日、今季の公式戦で選手らが着用する「２０２６昇竜ユニホーム」の第３弾を発表した。井上一樹監督や選手が着用する７月２６日のＤｅＮＡ戦（バンテリンドーム）で来場者に配布される。今シーズンの昇竜ユニホームのテーマ「天下を獲る！」に合わせ、「織田信長、豊臣秀吉、徳川家康」にあやかったユニホームが完成した。第３弾は「昇竜、信長」。火をモチーフにした赤色のデザインで、天下をつかみとるため、困難な