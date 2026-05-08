「ＡＢＥＭＡ大相撲」では夏場所（１０日初日）全取組を無料生中継するにあたり、専属解説者の元横綱・若乃花（３代目）の花田虎上氏と小結・若隆景（荒汐）による技巧派対談が、このほど実現した。３月の春場所で前頭筆頭だった若隆景は右肘痛を抱えながら勝ち越し。初日に横綱・大の里（二所ノ関）から金星を獲得。給金直し後に休場したが強い意志で土俵に立っていた。なお、対談の全模様は現在ＡＢＥＭＡにて公開されている。