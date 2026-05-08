福岡県大牟田市で8日朝、クレーン車が横転する事故があり、近くで作業していた男性が、重さ600キロの鉄板の下敷きになり死亡しました。 大牟田市草木で午前8時すぎ、「クレーン車が倒れ、人が鉄板に挟まれている」と119番通報がありました。警察によりますと、大型蓄電池を設置するための工事現場で、クレーン車が車体を固定するため、およそ17トンの鉄製の重しをつり上げていて横転しました。近くで作業を