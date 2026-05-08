歌手のビリー・アイリッシュ（24）が、自身の発声チック（チック症状）との向き合い方について率直に語った。インタビュー中は意識的に症状を抑え、カメラが止まるやいなや「すべてを解き放つ」という。 【写真】ビリー意外にも｡｡｡トゥレット症候群で人気絶頂時に表舞台から退いたミュージシャンが復活！ チックと呼ばれる不随意の動作や発声を引き起こす神経疾患であるトゥレット症候群を患ってい