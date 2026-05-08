福岡県大牟田市で8日午前、ショベルカーが斜面でバランスを崩して転落し、運転していた46歳の男性が病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。 警察によりますと、午前9時ごろ、福岡県大牟田市歴木の資材置き場で、ショベルカーが斜面から転落しました。消防が駆けつけたところ、横転したショベルカーのそばに男性が倒れていて、病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。死亡したの