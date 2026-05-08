旬の新タマネギを使った簡単レシピについて、農林水産省の公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…食べたい」これが「新タマネギ」を使った“簡単レシピ”です！公式アカウントは「新タマネギが買えるうちに、食べて欲しいレシピはこちら！」「切って、のせて、垂らすだけで完成！」と投稿。「新タマネギのおかかじょうゆ卵黄のせ」の材料や作り方について、次のように紹介しています。【材料】・新タマネギ2分