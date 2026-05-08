KOSPI（韓国総合株価指数）が8日、取引後半に上昇へと転じ、7500目前で取引を終え、再び史上最高値を更新した。この日、KOSPIは前営業日比7．95ポイント（0．11％）高の7498．00で取引を終え、4日から4営業日連続で上昇を記録した。これにより、前日に記録した終値ベースの史上最高値（7490．05）を再び塗り替えた。指数は前営業日比136．11ポイント（1．82％）下落した7353．94で出発し、下げ幅を広げながら取引序盤には7318．96