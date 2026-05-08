韓国・慶尚南道（キョンサンナムド）のある小学校で、6年生の児童が担任教師の特定の身体部位をわし掴みにするという事件が起きた。該当の教師は児童の親に性的自己決定権の保護に関する案内文を送ったが、親はむしろ担任教師を脅迫と名誉毀損で告訴したという。慶南教師労働組合は6日、慶尚南道教育庁ブリーフィングルームで記者会見を開き、「慶南教育監は道内の小学校特殊学級の男子児童A君の保護者Bさんを、公務執行妨害と虚偽