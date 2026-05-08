ヒルトン広島にて、2026年に30周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の世界を五感で楽しむスイーツビュッフェを開催。2025年サンリオキャラクター大賞1位の「ポムポムプリン」が、25種類以上のスイーツ＆セイボリーで表現された「Lazy Summer Beach Day with POMPOMPURIN」が実施されます☆ ヒルトン広島「モザイク」 サンリオ「ポムポムプリン」スイーツビュッフェ「Lazy Summer Beach Day with PO