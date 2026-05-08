記事ポイントコトブキシーティングが2026年4月30日に『公立学校向け事例集vol.3』を発行しました「地域コミュニティ」「多機能な体育館」「探究学習の場」の3分類で23件の最新施設事例を収録しています2026年5月13日〜15日開催のEDIX東京2026ブース［12-25］でいち早く入手できます 公立学校の施設づくりに取り組む自治体や教育現場に向けて、コトブキシーティングが最新のパンフレットを発行しました。学校が地域の交流拠点