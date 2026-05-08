プロ野球・ロッテは8日、上田希由翔選手を1軍登録しました。今季3年目の上田選手はここまで1軍で6試合打率.167と調子が上がらず、4月23日に今季2度目の登録抹消。ファームでは直近5試合12打数4安打、打率.333とし、1軍登録されました。