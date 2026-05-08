国会ではきょう、政府のインテリジェンス機能の司令塔となる「国家情報会議」を創設する法案が参議院で審議入りしました。高市総理「本法案は我が国が直面する困難な課題に、的確に対処していくために必要なインテリジェンスの基盤整備を行うものであり、対外情報機能の充実を含めたインテリジェンス改革のための第一歩でもあると考えています」「国家情報会議」を創設する法案について、きょう、野党側は情報収集の権限の拡大やプ