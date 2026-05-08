元日本代表監督で鹿島のクラブアドバイザーを務めるジーコ氏（73）が8日、鹿嶋市内のクラブハウスで取材に応じ、来月11日開幕のW杯北中米大会で優勝を目指す日本代表について「ベスト4まで進むというのは自分の中で揺るぎない評価」と期待を寄せた。日本代表は昨年10月にジーコ氏の母国ブラジルを破り、今年3月にはイングランドに勝利。負傷者が続出している懸念材料はあるが「強いチームに勝ち続けたことは自信につながる。中