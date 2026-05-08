犬との生活に潜むトラブル 犬との生活には何かと思わぬトラブルがつきものです。それは、初めて犬と生活を送る飼い主ばかりのトラブルではありません。 何十年を犬と一緒に生活していても、初めて経験するトラブルもあります。「こんなことになるなんて…」と感じられる場面に直面することがあるかもしれません。 トラブルの多くは飼い主の何気ない不注意が原因です。また、犬の本能や習性をよく理解していなかった