5月8日、嗚呼、ゴールデンウイークが終わってしまった。谷間を休みにして大型連休にしている向きもあるが、遅かれ早かれ日常は訪れる。▼ハレからケへの移行は生活のリズムや心身のバランスを保つのに欠かせない側面がある一方、落差が大きいとしんどさを感じるようで五月病を患う人もいる。デジタル社会ゆえに対人関係によるストレスも多いとみられる。スマホやSNSでのコミュニケーションにどっぷり浸かり固定電話のとり方に戸