フジドリームエアラインズ（FDA）は、FDAメンバーズ会員限定のタイムセール運賃「メンバーズプライス」を5月12日午前11時から14日まで販売する。設定路線と片道運賃は以下の通り。搭乗期間は6月22日から7月31日まで。公式ウェブサイト限定発売で、本人と同行者5名まで利用可能。運賃のほか、燃油サーチャージと一部空港では旅客施設使用料が別途必要となる。・名古屋/小牧発着札幌/丘珠（7,500円）、山形（8,000円）、出雲（8,500