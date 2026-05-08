東海3県の4月の倒産件数は68件で、3月よりも減少した一方で、去年の同じ月に比べて増加に転じました。中東情勢の緊迫状態が続けば、この先も倒産が加速する恐れがありそうです。 【写真を見る】【倒産】東海3県の4月倒産件数は68件 前月より16件減少 ｢建設業｣が最多 ｢中東情勢の影響で倒産は高水準で推移か｣ 帝国データバンク 帝国データバンクによりますと、4月の東海3県の倒産件数は68件で、3月の84件と比べると16