５月１０日日曜日は「母の日」です。感謝を込めてプレゼントを贈る人も多いのではないでしょうか。２０２６年も幅広いギフトがそろっているようです。赤やピンクが鮮やかなカーネーション。５月１０日の「母の日」に向けて、札幌市内の百貨店では花やグッズが並んでいました。「お母さんありがとう」と焼印が入ったバウムクーヘン。日頃の感謝の気持ちがつづられているスイーツです。クッキーやケ&#