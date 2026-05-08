「サーティワンチョコレート（チョコレートミント風味）」不二家は、サーティワン アイスクリームの人気フレーバーをイメージしたコラボチョコレートを、ひんやり感アップで今年も販売する。「サーティワンチョコレート（チョコレートミント風味）」は5月12日から、「サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー風味）袋」は5月26日から発売する。「サーティワンチョコレート（ポッピングシャワー風味）袋」不二家から、サーテ