高橋はここまで4完封と無双投球が光る（C）産経新聞社圧巻の4完封にメジャーも関心今季球界を席巻しているのは阪神左腕の高橋遥人の圧巻投球にある。開幕カードの3月28日の巨人戦（東京ドーム）で完封勝利をあげたことから始まり、5月6日の中日戦でも完封勝利をあげ、3戦連続完封勝利、球団ではバッキー以来60年ぶりの快記録となった。【動画】これは打てない…高橋遥人の圧巻の投球シーン今季は5試合に登板し、内4試合で完