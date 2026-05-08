ビーケー・ジャパンは、5月8日から、4種のきのこと直火焼きの100％ビーフパティを手作業で丁寧に焼き上げたこだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”でサンドし、まろやかなサワークリームと、オニオンペーストの旨味に3種のハーブがほのかに香る「特製サワークリームオニオンソース」で仕上げた「マッシュルームアグリーバーガー」を期間限定で発売する。バーガーキングの期間限定商品において大ヒット商品となった「マッシュルー