満足のいく投球が続かず、苦心が続く佐々木(C)Getty Imagesメジャーで真価を問われてきた怪物に“審判の時”が迫っている。ドジャースの佐々木朗希だ。現在26歳の佐々木は、メジャー2年目となった今季に並々ならぬ覚悟を持って挑んだ。右肩のインピンジメント症候群によって数か月に渡る離脱を余儀なくされた昨季は、マイナー降格も経験。シーズン終盤に復帰を果たしたものの、与えられた役割は中継ぎだった。【動画】158キロ