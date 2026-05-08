TPCマーケティングリサーチは、妊婦・授乳期の栄養ニーズに関する意識・実態について調査を実施、その結果を発表した。今回、現在妊娠中もしくは授乳中の20〜40代女性832人を対象に、栄養に関するアンケート調査を実施した。同調査は2019年、2024年に続き、3回目の調査となる。今回の調査では、妊娠を契機とした栄養行動に加え、2019年以降の中長期的なトレンドの変化が明らかとなった。まず、妊活期においては「食生活の改善」「