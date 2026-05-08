松屋フーズは、とんかつ業態の「松のや」において、5月13日15時から、「国産雪国育ちうまトマロースかつ」を販売する。松屋で不動の人気を誇る「うまトマハンバーグ」でお馴染みの、にんにくがガツンと効いた特製うまトマソース。今回、その“魔法のソース”が、北の大地ではぐくまれた「国産雪国育ちロースかつ」と運命の合体を果たした。“国産雪国育ち”うまトマロースかつ定食国産豚ならではのキメ細やかで甘みのある肉に、濃