「キューピーコーワゴールドαプレミアム」興和は、生活者の「からだの疲れ・不調」に寄り添うブランド「キューピーコーワ」シリーズの一部の製品について、プラスチックの使用量や環境課題解決への貢献が期待できる、STONE−SHEET（以下、「ストーンシート」）素材を採用した容器へ5月出荷分から順次変更していく。「キューピーコーワヒーリング錠」ストーンシートは、興和の関係会社のアースクリエイトが開発した、炭酸カルシウ