ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」は、5月14日から、チョコミントを愛する“チョコミン党”の人々から毎年、好評を得ている「チョコミン党フェア」を開催する。チョコミントの定番であるチョコミントアイスをはじめ、ミントの爽やかな風味とチョコの濃厚な味わいを楽しめる5品を提供する。また、衝撃的な爽快さを昨年好評を得た“スーパースースーソース”が、パワーアップした爽やかさで今年も登場す