ドン・キホーテは5月29日、石垣島（沖縄県）中心部の商業施設「730COURT」内に、おみやげに特化した新業態「おみやげドンキ730COURT店」をオープンする。石垣市は、昨年入域観光客数（推計）が約149万人（石垣市発表「令和7年 入域観光客数推計」から）と過去最多を記録した、極めて観光需要の高いエリアになっている。新店は、商店街「ユーグレナモール」や「石垣島離島ターミナル」から徒歩圏内の観光ルート上に位置し、限られた