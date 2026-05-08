都会の喧騒にそびえ立つダイナミックなラグジュアリーホテル、グランド ハイアット 東京は、ホテル開業以来初となる、イタリアン カフェ「フィオレンティーナ」で提供する「イタリアン メレンダ アフタヌーンティー」を、6月1日から用意する。「イタリアン メレンダ アフタヌーンティー」は、イタリアの午後に親しまれている軽食文化“Merenda（メレンダ）”に着想を得たアフタヌーンティー。“メレンダ”は、甘いものや軽食ととも