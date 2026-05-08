「Terroir Yamanashi-山梨の夏を巡る美食旅-」肉料理イメージ富士マリオットホテル山中湖は、6月1日から8月31日までの期間、ホテルレストラン「Grill ＆ Dining G（グリル アンド ダイニング ジー）」において、山梨県内各地の風景や文化を料理で表現したディナーコース「Terroir Yamanashi−山梨の夏を巡る美食旅−」を発売する。山梨の夏に息づく色彩や情景を一皿ごとに描き出すことをテーマに、同コースは山梨の豊かな恵みをそ