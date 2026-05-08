10日の母の日を前に、熊本市電には感謝の思いが飾られています。■KKT内藤有希子記者リポート「母の日にちなんで、車内には彩り豊かな花が飾られています」8日から始まった熊本市電のカーネーション電車は、ことしで31回目です。市内を走る10の車両に県内で育てられたカーネーションやカスミソウなどの花が飾られています。 ■熊本市交通局総務課営業推進班 井上空主幹兼主査「いつもの空間に