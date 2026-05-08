スーツアクターの坂梨由芽（31）と蔦宗正人（38）が8日、それぞれのX（旧ツイッター）を更新し、結婚したことを連名で発表した。2人は昨年2月まで放送されたテレビ朝日系「爆上戦隊ブンブンジャー」などで共演しており、ネット上では「ブンブン婚」の声が上がった。「皆様へ」とつづり、文書を公開。「ご報告日頃よりお世話になっている皆様そしていつも応援してくださっている皆様へ」と書き出し、「私事で大変恐縮ではご