【ソウル＝藤原聖大】北朝鮮の朝鮮中央通信は８日、金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が７日、就役を控える新型駆逐艦「崔賢（チェヒョン）」の試験航行を視察し、６月中旬に海軍へ引き渡すよう命じたと伝えた。崔賢は排水量５０００トン級で、戦略巡航ミサイルなどの発射実験が繰り返されている。北朝鮮西側の黄海上１２０カイリ（約２２０キロ・メートル）区間で試験航行が行われ、正恩氏は「艦艇制御システムの優位