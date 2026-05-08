東京・台東区の区立小学校の「放課後子ども教室」で職員が児童に、土下座を強要していたことがわかりました。台東区によりますと、4月24日、「放課後子ども教室」で児童1人が見回り中の職員とぶつかり、故意にぶつかったと捉えた職員が児童に土下座を強要したということです。区への通報で発覚し、5月6日区が保護者に対して謝罪しました。