日本野球機構(NPB)は8日の公示を発表。DeNAは若松尚輝投手と岩田将貴投手を1軍登録しました。若松投手は2年目の右腕。2024年にドラフト4位で四国アイランドリーグplusの高知ファイティングドッグスからDeNAに入団し、ルーキーイヤーの昨季は7試合に登板しました。今季はこれが初昇格。ファームでは12試合に登板し1失点、防御率0.69と安定した成績をのこしています。岩田投手も今季初昇格。6年目の育成出身左腕で、ここまでファーム