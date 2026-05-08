ローソンは5⽉5⽇より、⾓切りチョコをたっぷり使⽤した「ゴロチョコ！メロンパン」を、全国の「ローソン」にて販売している。ローソン「ゴロチョコ！メロンパン」メロンパンは、ローソンのベーカリー部⾨で売上上位に⼊る売れ筋商品。直近2年間 ベーカリー部⾨売上トップ10内に、「ふわサクっ！メロンパン」と「じゅわバタ塩メロンパン」の2品がランクインしているほど人気を集