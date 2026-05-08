FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは5月8日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「初夏のウルトラセール」を開始した。5月15日15時まで。FRONTIER「初夏のウルトラセール」エントリーからハイエンドまで選べる全18機種のPCをセール価格で販売する。注目モデルとして、人気の高いRyzen 7 9800X3DにGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせた「FRGHLMB650/WS0406」(税込セール価格365,800
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