【モデルプレス＝2026/05/08】YouTuberのヒカルが5月7日、自身のInstagramを更新。交際中の加藤神楽との2ショットを公開した。【写真】「雰囲気似てる」ヒカル、真剣交際中「日プ」出身21歳美女とのデートショット◆ヒカル、加藤神楽との2ショット披露ヒカルは「色々したけどあんまり写真撮ってない」とゴールデンウィーク中に食事や牧場、映画や公園などに行ったことを報告。飲食店で撮影された写真では、肉を手にしたヒカルと加