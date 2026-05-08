【モデルプレス＝2026/05/08】歌手の赤西仁が5月7日、自身のInstagramを更新。自身の父親の若い頃の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】赤西仁「遺伝子最強」イケメン父を初顔出し◆赤西仁、父親の若い頃の姿公開赤西は「＃初公開 ＃ノボルちゃん」などのハッシュタグとともに「ボクのパパの若い頃」とつづり、若かりし頃の父親の写真を投稿。上半身裸でポケットに手を入れてポーズをとっているワイルドなモノクロ写真を披露