あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ビーチサンダル」の略語は？「ビーチサンダル」の略語はなんでしょうか？ヒントは、4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ビーサン」でした！ビーサンとは、「ビーチサンダル」の略です。砂浜などで履く、ゴム・ビニールなどで作られたサ