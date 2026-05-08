【蝶々すとらっぷ】 5月15日～ 順次発売 価格：1回300円 「蝶々すとらっぷ」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「蝶々すとらっぷ」を5月15日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、ステンドグラスの様なデザインで蝶をストラップとしてデザインしたもの。 「藤色」「桜色」「芍薬色」「紫陽花色」「水仙色」「金木犀色」の全6種