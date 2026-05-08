日本野球機構（ＮＰＢ）が、プロ野球で「危険なスイング」をした打者を退場などの処分対象にする方向で検討していることが８日、分かった。打者の手からバットが離れて他者に当たった場合などが「危険なスイング」に当たるという。状況や回数などに応じて警告、退場の処分が科される。ＮＰＢ・中村勝彦事務局長はこの日、オンライン取材に応じ、「理事会、実行委員会で（議題に）かける話かなと思います。詳しくは話し合ってから